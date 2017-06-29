Ракка прояснит, какое будущее ждет Сирию

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Ракка, 29 июня. Операция в Ракке определит, какая судьба ждет в дальнейшем Сирийскую арабскую республику, считают эксперты.

Специалисты считают, что в данный момент Сирия буквально разделена на шесть частей, каждая из которой находится под контролем той или иной силы. В различных регионах страны главенствуют курды, Турция, официальный Дамаск или террористические группировки.

Одним из важнейших игроков на этом поле называют США, которые твердо намерены удержать за собой восточную часть Сирии, богатую нефтью. Изначально Вашингтон рассчитывал, поощряя действия террористов, на бегство Асада и сохранение за собой всей Сирии целиков, однако с вмешательством России и шиитского ополчения Штаты готовы раздробить страну. Исход этого противостояния сейчас решается в Ракке, которая является ключевым районом для интересов США на Ближнем Востоке — останется ли страна единой или будет разделена на несколько частей.