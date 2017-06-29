Ученые: Дети с высоким IQ живут дольше

В Избранное

Стокгольм, 29 июня. Шведские ученые считают, что между уровнем IQ и продолжительностью жизни существует определенная связь. Выяснилось, что высокий интеллект позволяет человеку существенно уменьшить риск развития рака.

По словам медика из Каролинского института в Стокгольме Дэниэла Фалькштедта, связь IQ и продолжительности жизни до сих пор остается лишь гипотезой. До сих пор у экспертов нет необходимой доказательной базы, чтобы подкрепить свои выводы хоть чем-то существенным.

По словам Айэн Дири из университета Шотландии, исследования на эту тему велись с 1947 по 2015 годы. Под наблюдением находились более 65 тысяч человек, родившихся в 1936 году. Все они регулярно проходили комплекс медицинских обследований и проверяли свои IQ.

Исследование окончательно завершилось, когда в живых осталось менее 50% респондентов, передает NewInform.