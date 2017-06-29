Сирия: Казахстан и Киргизия могут принять участие в охране зон деэскалации

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Москва, 29 июня. По словам главы оборонного комитета Госдумы Владимира Шаманова, в настоящее время рассматривается вопрос об отправке в Сирию военных из Казахстана и Киргизии — они могут принять участие в контроле за состоянием перемирия и обеспечения в сирийских зонах деэскалации.

«Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатываются вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии», — сообщил Шаманов РИА Новости.

Напомним, в процессе обеспечения безопасности на территории зон деэскалации в Идлибе, Хомсе, Восточной Гуте и Кунейтре принимают участие Россия, Турция и Иран. Как отметил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в провинции Идлиб в обеспечении безопасности будут принимать участие Турция и Россия, а вот в Восточной Гуте будут действовать российские и иранские военные.