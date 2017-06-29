Химатаки в Сирии: почему Лаврову неинтересны «секретные доказательства» США

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США отказываются поделиться с миром якобы имеющимися у них сведениями о готовящейся в Сирии химатаке, ссылаясь на соображения секретности. Данная позиция не выдерживает никакой критики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Слышать каждый раз, что есть 100-процентные доказательства, но ими нельзя поделиться, потому что они добыты путем разведывательной деятельности и являются секретными — знаете, мне уже это как-то даже неинтересно», — отметил он.

Беспардонность США

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, Лавров, конечно же, совершенно прав в своем скептицизме. Никаких секретных разведданных, указывающих на то, что официальный Дамаск готовится к химатаке против собственных граждан, у США нет. К сожалению, при нынешнем положении дел в мире, это не значит, что они им вообще нужны.

«Говоря о так называемом «международном сообществе» в связи с Сирией, всегда нужно понимать, о ком именно идет речь. Россия, как правильно сказал министр Лавров, конечно, не собирается проглатывать бездоказательные инсинуации США. Китай, вторая экономика в мире? Он, к сожалению, скорее всего промолчит, так как ситуация в Сирии его не особо интересует. Иран? Эта страна также — пусть и с оговорками — заинтересована в разрешении сирийского кризиса, потому мы можем рассчитывать на некоторую солидарность со стороны Тегерана. Тем не менее Европа, Запад в целом? Они промолчат или даже поддержат обвинения США, так как полностью находятся под их контролем», — заявил политолог и военный эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

В общем-то, из всех заседающих в ООН стран американцы всегда хоть сколько-нибудь принимали в расчет лишь мнение своих европейских союзников. Сейчас Европа не хочет сражаться с международным терроризмом, даже несмотря на то, что с периодичностью в месяц — если не несколько недель — в ее крупных городах происходят теракты. Не имея таким образом собственного политического курса в отношении Ближнего Востока, Евросоюз движется в фарватере США.

Конечно, продолжает Коновалов, поведение США на международной арене сейчас совершенно беспардонно. Лавров совершенно прав, что ссылка на «100-процентно достоверные разведданные», которые не могут быть никому показаны, не является хоть сколько-нибудь приемлемым оправданием для атаки на суверенную державу.

От Саддама к Асаду

«Американцы могут проводить ту линию, которую они проводят в отношении Сирии, только потому, что, за вычетом Ирана, все влиятельные ближневосточные страны так или иначе являются их союзниками. Саудовская Аравия и Катар хотят свержение сирийского правительства. Даже Турция, у которой сейчас не слишком хорошие отношения с США из-за курдского вопроса, поддерживает здесь Вашингтон», — продолжает глава Центра стратегической конъюнктуры.

Следует понимать, что аргументы в духе «мы знаем, что в Сирии готовится химатака, и мы уверены, что это Асад, мы не будем никому ничего доказывать, но сделаем все, чтобы этому помешать» используются США не впервые. К примеру, Лавров указывал, что подобные же доводы американские конгрессмены используют и для усиления санкций против России. Единственное отличие — «российские хакеры» здесь заменяют «асадовское химоружие». Тем не менее корень проблемы зарыт и того глубже.

«Вспомните иракскую войну и низложение Саддама Хусейна. Тогда администрация Джорджа Буша-младшего также сослалась на данные разведки, подтверждающие то, что у иракского правительства есть химическое оружие, и оно готовится использовать его против США. Когда война в Ираке завершилась, никто этого химического оружия найти так и не смог. Тем не менее уже тогда мир был приучен «верить» американцам на слово. Впоследствии этим пользовался Обама, сейчас этим пользуется Трамп», — поясняет Иван Коновалов.

Новые провокации

То, что США сейчас так рьяно педалируют тему готовящейся химатаки, значит, что она произойдет скорее раньше, чем позже. Скорее всего, ее организуют союзники США — так называемая умеренная сирийская оппозиция.