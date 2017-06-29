Онкобольную девушку, обратившуюся к Путину, готовят к лечению в Германии

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Апатиты, 29 июня. Онкобольную жительницу Апатитов Дарью Старикову, обратившуюся к президенту России Владимиру Путину, собираются отправить на лечение в Германию.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, ранее Минздрав отправил документы 29-летней девушки в несколько клиник на территории ФРГ. Решение о приеме Стариковой в качестве пациентки останется за немецкими врачами. По данным СМИ, онкобольная девушка уже прошла восстановительную процедуру в рамках подготовки к перелету в Германию.

Добавим, ранее врачи сообщили об улучшении состояния здоровья Стариковой, которая в ходе прямой линии пожаловалась российскому лидеру на ошибочный диагноз.