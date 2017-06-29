На пути к полуострову: строящийся мост расширит возможности Крыма

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Строительство автомобильного и железнодорожного проездов Керченского моста вышло на пиковую мощность. Строители выполнили больше половины общего объема работ. Все ли идет по плану и чего ждут жители полуострова от введения моста в эксплуатацию? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Как известно, мост свяжет Крым с материковой частью России. О ходе работ отчитался перед журналистами Роман Новиков — начальник учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», которое выступает заказчиком проекта.

По словам Новикова, сейчас задействовано около полутора тысяч разных технических средств, включая более 100 кранов разной грузоподъемности. На объекте трудятся более 8 тыс. строителей и 1,5 тыс. инженерно-технических работников. Такие масштабы принесли свои плоды: строительство моста перешагнуло свой экватор, выполнено 55% всех работ.

Интересно, что основные конструкции автомобильной части моста готовы на 70%., пусть и до открытия движения в декабре 2018 года еще предстоит много работ. В то же время сваи фундаментов автодорожных опор готовы на 98%. Сейчас строители планируют начало работ по формированию дорожного покрытия.

«Строительство идет с определенным опережением. В советское время я часто наблюдал, что строители тянули со сроками и постоянно опаздывали. Если говорили, что объект введут в строй 1 января, то обычно его вводили в середине года или вообще на следующий год. Тогда не было культуры соблюдения сроков и культуры строительства. После воссоединения Крыма с Россией стало заметно, что здесь не то что укладываются в срок, а даже идут с опережением. Другое дело, когда средства попадают в руки жуликов и мошенников, там могут возникнуть проблемы. Но в целом есть жесткий контроль со стороны президента и правительства, с нашей стороны за всем следит глава Крыма Сергей Аксенов», — комментирует для ФАН член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

Крымский мост строят почти 600 крымчан — это достаточно высокий показатель для региона, учитывая то, что в проекте участвуют жители из самых разных уголков России.

«Строительство действительно обеспечивает дополнительными рабочими местами Крым. После введения моста людей наймут на работы по его обслуживанию, на дорожные специальности. Когда заработает железная дорога в Крыму, количество поездов увеличится. Это дополнительные рабочие места, сотни и тысячи людей. Поэтому когда я слышу о каких-то недовольствах со стороны крымчан, то удивляюсь. В Крыму так много всего делается, в то время как в украинский период все только разрушалось. Да, могут быть критические замечания, но они обычно касаются местных проблем: например, в одном селе строят школу или детский садик, а в другом нет», — продолжает сенатор.

Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта составляет 228 млрд рублей.

«После введения моста в строй мы не будем «островом», а станем действительно полуостровом. Мост создает хорошие возможности для передвижения автомобильным и железнодорожным транспортом. Это дает возможность гражданам России чаще ездить в Крым, и не только на отдых. Появится нормальная дорога — альтернатива авиасообщению. Немногие решаются лететь, не у всех есть деньги на билеты. Но если будет мост, дорога в Крым станет дешевле. Крымчане понимают, что мост — это снижение цен на ряд продуктов питания, на бензин. С точки зрения доставки всей продукции ситуация упрощается. Очень многие крымчане зарабатывают в курортный период. Все надеются, что с открытием моста количество туристов из России увеличится. Это даст загруженность санаторно-курортных учреждений, частных домов отдыха. А это дополнительный заработок», — считает Цеков.

И со стороны Крыма движение в Россию очень упростится, появится более простой способ сообщения жителей полуострова со своей страной.

«Когда мост начнет работать, пройдет время — и на Украине тоже образумятся и поймут, что те блокады и те препятствия, которые они создавали для поездок в Крым своим гражданам, были зря. В Крыму у многих есть родственники, родители, друзья. Ожиданий очень много. Есть энергомост, трубопроводы для подачи газа, федеральная трасса «Таврида» — все это создает дополнительные возможности для Крыма», — добавляет Цеков.

Согласно утвержденному графику, движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019 года.

Как ранее писала Lenta, в Киеве жалуются на грядущие убытки из-за строительства моста и очень не хотят, чтобы работы были доведены до конца.