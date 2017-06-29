Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Тиллерсон сообщил Лаврову о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
Политика
Путин рассказал, чего ждет от предстоящих переговоров с главой Туркмении в Ашхабаде
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин рассказал, чего ждет от предстоящих переговоров с главой Туркмении в Ашхабаде

    13:45  29 Июня 2017
    51

    Путин рассказал, чего ждет от предстоящих переговоров с главой Туркмении в Ашхабаде

    Москва, 29 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с туркменистанским коллегой Гурбангулой Бердымухамедовым выразил уверенность, что предстоящие переговоры в Ашхабаде поспособствуют расширению взаимодействия государств в разных сферах. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    «Уверен, что наши предстоящие переговоры в Ашхабаде будут способствовать дальнейшему расширению российско-туркменистанского взаимодействия по двусторонней, региональной и международной повестке дня», — отмечается в телеграмме.

    Российский лидер поздравил своего коллегу с 60-летним юбилеем.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства планирует в ближайшее время посетить Туркмению с рабочим визитом.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Австралийский журналист на Кубке конфедераций: Мнение о России изменилось

        13:48 29 Июня 2017 271
        Читать
        12:55
        Сегодня

        Ирак объявил о падении ИГ в Мосуле
        12:48
        Сегодня

        Установлена причина смерти экс-солиста группы «Иванушки» Яковлева
        12:44
        Сегодня

        Украину могут наказать крупным штрафом за отсутствие на «Евровидении» представителя РФ
        12:25
        Сегодня

        Экватор пройден: Керченский мост построили более чем наполовину
        12:23
        Сегодня

        Суд в Киеве дал добро на заочное рассмотрение дела Януковича

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 825

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1263

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8318

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2316

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2028
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

        13:59   29 Июня 2017
        104
        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        11:57   29 Июня 2017
        114
        Порошенко распорядился изменить статус Крыма в конституции Украины

        Порошенко распорядился изменить статус Крыма в конституции Украины

        11:48   29 Июня 2017
        1823
        Экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столичной клинике

        Экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столичной клинике

        9:10   29 Июня 2017
        1964