Путин рассказал, чего ждет от предстоящих переговоров с главой Туркмении в Ашхабаде

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Москва, 29 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с туркменистанским коллегой Гурбангулой Бердымухамедовым выразил уверенность, что предстоящие переговоры в Ашхабаде поспособствуют расширению взаимодействия государств в разных сферах. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Уверен, что наши предстоящие переговоры в Ашхабаде будут способствовать дальнейшему расширению российско-туркменистанского взаимодействия по двусторонней, региональной и международной повестке дня», — отмечается в телеграмме.

Российский лидер поздравил своего коллегу с 60-летним юбилеем.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства планирует в ближайшее время посетить Туркмению с рабочим визитом.