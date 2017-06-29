Пьяный 17-летний сын экс-начальника полиции Краснодара на Land Rover сбил пятерых рабочих

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Краснодар, 29 июня. За рулем иномарки, которая сбила пятерых дорожных рабочих в Краснодаре, в результате чего один из них погиб, находился 17-летний сын бывшего начальника местной полиции Александра Семенова.

Прав на управление автомобилем у него не было. Кроме того, экспертиза выяснила, что молодой человек был пьян. Об этом пишет «Российская газета».

Смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Талалихина и Дзержинского. Land Rover въехал в стоящую на дороге Газель, принадлежавшую дорожному предприятию, которая от удара тронулась с места и наехала на рабочих, занятых ремонтом участка трассы.

Один из них — 40-летний мужчина — скончался на месте. Остальные участники ДТП, в том числе и юный нарушитель, были доставлены в больницу с различными травмами. Прокуратурой Краснодарского края возбуждено уголовное дело.