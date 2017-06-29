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Во время посещения Международного детского центра «Артек» 24 июня президент России Владимир Путин обратился к главе региона Сергею Аксенову и попросил его ускорить работы по реставрации знаменитой Митридатской лестницы в Керчи. Однако в этом деле нельзя торопиться, так как восстановление исторических объектов не любит спешки, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей старший научный сотрудник историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Леонид Вознюк.

Митридатская лестница — визитная карточка Керчи. Однако после 23 лет правления украинской власти она пребывает в удручающем состоянии. В прошлом году город посетил президент России Владимир Путин и, узнав о положении дел, дал распоряжение главе республики Сергею Аксенову привести объект культурного наследия в надлежащий вид.

Сразу после распоряжения главы государства на объекте началась подготовка к противоаварийным работам. Рабочие убрали мусор и огородили участок красно-белой лентой. Однако еще через два месяца в одной из арок лестницы пробились грунтовые воды, которые могли обрушить целый пролет сооружения. Археологам пришлось провести консервацию строения.

«Мы в Керчи были в прошлом году и обещали помочь отреставрировать лестницу. Я хочу у главы Крыма спросить, у Сергея Валерьевича, а там что-то происходит?» — вспомнил во время недавнего визита в Крым Владимир Путин.

Аксенов ответил, что в настоящее время разрабатывается проектная документация, после чего начнутся восстановительные работы. В свою очередь, президент посетовал на то, что работы ведутся медленно и предложил поддержку московских структур.

«Консервация в плане археологических раскопок — необходимая процедура. Если исследовательские работы по объекту затягиваются, а это часто происходит из-за сложностей, с которыми приходится сталкиваться мастерам, то производятся действия, направленные на стабилизацию физического состояния руин. Консервация предусматривает очистку объекта от загрязнения, общее укрепление сооружения и формирование защитной поверхности. Иногда по линии стены укладывают специальный пластик, и уже поверху выкладывается новый ряд камней, после чего все засыпается чистым грунтом. Таким образом вода не размывает конструкцию и исключаются другие природные явления, будь то снег или мороз», — поясняет Вознюк.

Далее, по словам эксперта, следуют комплексные исследовательские работы, которые направлены на создание карты реставрируемого объекта.

«Перед тем как проводить реставрацию поселения, могильника, городища или той же Митридатской лестницы, необходимо составить общую карту сооружения. Это часть комплексных исследовательских работ, призванных восстановить целостность общей картины исторического объекта. По факту проведенного исследования производится археологическое датирование сооружения, и уже в зависимости от результата, после всех-всех-всех изысканий и наблюдений, что по времени может занимать не один месяц, ставится вопрос: что необходимо сделать для восстановления? Археологи смотрят, в каком состоянии находится объект, необходима ему полная или же частичная реставрация, нуждается он в полной или же частичной перестройке. Далее — согласования с министерством культуры, с местным музеем на уровне его руководства и т.д. А это тоже долгая процедура», — продолжает старший научный сотрудник историко-археологического музея.

Кроме того, ведущий специалист, занимающийся реставрацией, составляет для себя и своих сотрудников план работ, выбирает необходимые для восстановления материалы (будь то глина или щебень), заказывает их и ждет доставки.

«Очень важны материалы. Если это пиленый камень, пиленые каменные блоки, то, возможно, стоит заняться отдельной подготовкой — это или вручную подтесывать камни, или все же при помощи каких-то технологий выпиливать составные части, поскольку то, что будет реставрироваться, даже в рамках той же лестницы, не должно отличаться от общей структуры сооружения. Внешний вид всегда должен один в один совпадать с тем, что было изначально. Есть такие моменты, когда что-то заменяется фрагментарно: в этом случае немаловажными будут швы, соединяющие старые камни с новоделом. В общем, нюансов много», — говорит собеседник ФАН.

Леонид Вознюк также отмечает, что очень важным фактором при реставрации является выбор специалистов, которые будут работать с объектом.

«К таким работам нельзя привлекать обычных строителей, потому что они тот же камень будут выкладывать, как обычные, современные строители. Так что подобные работы действительно должны проводить археологи, мастера своего дела, которые очень много времени проработали с подобными сооружениями. Но и среди них есть те, кто делает лучше. Все это необходимо учитывать при подготовке, подбирать тех, кто сделает все красиво и не отличимо от оригинала», — говорит эксперт.

По мнению специалиста заповедника «Неаполь Скифский», исторические объекты не любят спешки.

«Тут торопиться нельзя, потому что это процесс сложный и трудоемкий. К реставрации исторических объектов необходимо подходить осторожно и аккуратно», — заключил Вознюк.

Напомним, Большая Митридатская лестница в Керчи была построена в 1833–1840 годах по проекту итальянского зодчего Александра Дигби и изначально вела к расположенному на горе дворцу царя Боспорского царства Митридата. Сооружение в неизменном виде сохранялось до времен Крымской войны 1853–1856 годов. При обстреле города с военных кораблей она и музей, который находится на вершине, били сильно повреждены. Восстановить достояние Керчи удалось лишь через 130 лет. Однако часть лестницы обрушилась в июне 2015 года: причиной, вероятнее всего, стало то, что во время реконструкции в середине 1970-х годов не были проведены работы по отводу почвенных вод.