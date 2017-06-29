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Украина
Киев давит на суд по делу Януковича — адвокат
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    Киев давит на суд по делу Януковича — адвокат

    13:41  29 Июня 2017
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    Киев давит на суд по делу Януковича — адвокат
     
    Киев, 29 июня. Правозащитники Виктора Януковича намерены обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением прав экс-президента, сообщил адвокат Виталий Сердюк Федеральному агентству новостей.

    Суд Киева нарушил процедуру заочного рассмотрения дела против Виктора Януковича, заявил адвокат бывшего президента. «Сегодня члены суда удалились для рассмотрения вопроса о причинах неявки Януковича на судебное заседание, однако позднее они вернулись с решением о заочном слушании дела по государственной измене», — сказал правозащитник.

    Киев давит на суд по делу Януковича — адвокат

    Сердюк подчеркнул, что таким образом члены суда лишили Януковича права опротестовать решение и предоставить другие доказательства относительно незаконности этой процедуры. Он также обратил внимание на то, что суд не желает ознакомиться с показаниями его подзащитного и не выражает обеспокоенности о защите Януковича и его свидетелей.

    По словам адвоката, суд так спешит, даже несмотря на нарушения Криминального процессуального кодекса Украины и Европейской конвенции по правам человека, что доказывает оказываемое на судебную инстанцию давление со стороны киевской власти. Сердюк подчеркнул, что спешка и использование процедуры заочного суда — это попытка не дать Януковичу допросить действующее украинское руководство о событиях февраля-марта 2014 года. 

    Автор: Ирина Селезнева
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