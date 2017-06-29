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«Группа ГАЗ» будет поставлять автомобили «Газель Next» в Иорданию
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    «Группа ГАЗ» будет поставлять автомобили «Газель Next» в Иорданию

    13:30  29 Июня 2017
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    «Группа ГАЗ» будет поставлять автомобили «Газель Next» в Иорданию

    Нижний Новгород, 29 июня. Отечественная автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» начнет поставки транспортных средств «Газель Next» в Иорданию. Об этом в четверг заявила пресс-служба компании. Договор о поставке был подписан с дистрибьютором Al-Sultan. 

    Сообщается, что в ближайшей перспективе будет отправлена первая партия из восьми авто, в настоящий момент устанавливаются объемы будущих поставок до конца текущего года.

    По словам управляющего директора GAZ International Леонида Долгова, иорданское направление крайне важно для «Группы ГАЗ», поскольку является своего рода отправной точкой для поставок в ближневосточный регион.

    «Группа ГАЗ» будет поставлять автомобили «Газель Next» в Иорданию

    Он отметил, что компания активно изучает данный рынок, потому что необходимо знать, что о российской технике думают будущие покупатели. 

    Напомним, по результатам минувшего года объем дохода экспортных поставок «Газель Next» упал до 16%. Однако к 2020 году компания ожидает увеличения до 50%.

    Автор: Дана Балан
    #иордания #авто #группагаз
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