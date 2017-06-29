Как жестяную банку: в Челябинске «КамАЗ» смял дорогой «Ягуар»

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Челябинск, 29 июня. Накануне в Ленинском районе Челябинска произошло серьезное ДТП – многотонный грузовик «КамАЗ» сдавал назад и смял дорогой «Ягуар».

Инцидент с наездом произошел накануне в Челябинске – мусоровоз «КамАЗ», по предварительным данным, сдавал назад и смял легковушку. Люксовый «Ягуар» сильно пострадал. Очевидцы сообщили о происшествии в соцсетях. Известно, что в машине в момент наезда ни пассажиров, ни водителя не было. Иномарку транспортировали на спецстоянку с помощью эвакуатора, пишет Ura.ru