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Дамаск, 6 июля. Власти Сирийской арабской республики сообщают о начале восстановительных работ на «дороге жизни».

Источник в Сирии сообщил, что специалисты по техническому обслуживанию начали ремонт высоковольтных линий электропередач на трассе, соединяющей Итрию и Ханассер.

Трасса, называемая «дорогой жизни», является стратегически важной для Дамаска и Сирийской арабской армии. Именно она позволяет оперативно перебрасывать силы и боеприпасы между различными участками фронта, а также доставлять продовольствие в подконтрльные Дамаску районы.

Ранее сообщалось, что на днях район Ханассер-Итрия был окончательно зачищен от боевиков террористических группировок.