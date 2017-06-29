США потребовали от «Аэрофлота» ввести дополнительные меры безопасности

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Москва, 29 июня. США уведомили «Аэрофлот» о введении дополнительных мер авиабезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе российской авиакомпании.

Американская администрация транспортной безопасности уточнила, что эти меры затрагивают всех зарубежных перевозчиков, у которых есть рейсы в США. В России перелеты в США осуществляет только «Аэрофлот».

«Авиакомпаниям отведен подготовительный период для введения дополнительных мер безопасности», — цитирует ТАСС сообщение перевозчика.

Что представляют собой эти меры безопасности, пока не разглашается.

Добавим, ранее сообщалось, что «Аэрофлот» ищет специалистов в рамках масштабной пиар-кампании в зарубежных СМИ. Программа рассчитана на два года и включает в себя положительные рецензии, интервью, знакомство западного и восточного обывателя с авиакомпанией.