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Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время посетить Туркмению с рабочим визитом. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Визит готовится. О сроках сообщим дополнительно», — пояснил он РИА Новости.

В четверг Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, которому сегодня исполняется 60 лет. Российский лидер выразил уверенность, что предстоящие переговоры в Ашхабаде будут способствовать укреплению сотрудничества двух стран в самых разных сферах.