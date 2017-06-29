Сирия ответила на обвинения США в подготовке «химической атаки»

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Дамаск, 29 июня. Внешнеполитическое ведомство Сирии заявило, что обвинения Вашингтона в «химической атаке» не основываются на каких-либо фактах.

В министерстве иностранных дел Сирийской арабской республики отмечают, что американские предположения о том, что Дамаск якобы готовит атаку с использованием химического оружия далеко от истины. Вашингтон не приводит никаких доказательств, продолжая обвинять правительство Асада в многократном применении химического оружия.

Сирийские дипломаты уверены, что новые обвинения являются лишь уловкой для нового удара по правительственным войскам с целью свергнуть официальные власти Дамаска.

Ранее сообщалось, что Вашингтон таки и не смог доказать использование Дамаском химоружия в Идлибе, однако ВМС США все же нанесли ракетный удар по сирийской авиационной базе.