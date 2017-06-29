Захарова призвала Киев не мешать работе российских дипломатов провокациями

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Москва, 29 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала украинские власти прекратить провокации и дать спокойно работать российскому дипломатическому корпусу.

Такое заявление она сделала, комментируя сообщения украинской прессы о задержании некоего Игоря Ткаченко, который якобы шпионил в пользу России, сотрудничая с генконсульством РФ в Одессе.

«Мы призываем украинские власти принять необходимы меры по пресечению целенаправленных акций и провокаций, они препятствуют нормальному функционированию российских дипломатических и консульских учреждений на Украине», — отметила Захарова.

По ее словам, информация о «московском шпионе» в Одессе была предоставлена Службой безопасности Украины и не соответствует действительности.