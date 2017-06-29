Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина с президентом Туркменистана

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Москва, 29 июня. Президент Российской Федерации и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление стабильности и безопасности в Каспийском регионе и Центральной Азии. Соответствующая информация приводится на сайте Кремля.

Как говорится в сообщении, стороны обсудили также и ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, российский лидер поздравил своего коллегу с 60-летним юбилеем.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин наградил президента Туркменистана орденом Александра Невского.