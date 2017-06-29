Захарова: История с мальчиком из Алеппо не закончится для CNN так просто

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Москва, 29 июня. История с трехлетним Омраном из Алеппо не закончится для так просто, как хотелось бы телеканалу CNN. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российское внешнеполитическое ведомство намерено направить обращение московскому отделу телеканала CNN, который показал репортаж об Омране Дакнише, пострадавшем якобы от действий ВКС РФ.

«Я думаю, что завтра мы точно направим соответствующее письмо московскому корпункту. Мы дважды официально призывали телеканал каким-то образом отреагировать, извиниться за то, что произошла реальная подмена информации», — сообщила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она пообещала, что МИД не закончит с этой историей «так просто, как хотелось бы телеканалу CNN».