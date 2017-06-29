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Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года
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    Медведев анонсировал продление ответных санкций против ЕС до 2018 года

    13:59  29 Июня 2017  /обновлено: 14:13  29 Июня 2017
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    Реагировать будем адекватно: Кабмин РФ готовиться продлить контрсанкции на год

    Москва, 29 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил об ответной реакции правительства РФ на продление антироссийский санкций ЕС. Этот вопрос, по его словам, уже обсудили с президентом РФ Владимиром Путиным. В ближайшее время кабмин внесет предложение продлить ответные ограничения.

    «В этой ситуации мы будем реагировать адекватно, вчера мы обсудили этот вопрос с президентом. Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год — до 31 декабря 2018 года», — сказал Медведев.

    Кроме того, глава правительства подчеркнул, что ответные меры на продление санкций ЕС вводятся для защиты национальных интересов и поддержки отраслей экономики.

    «Мы вынуждены пойти на этот шаг и для того, чтобы защитить свои национальные интересы, но и для того, чтобы поддержать очень важный сектор нашей экономики. Поскольку вводя ответные меры, мы поддерживаем российский аграрный сектор. И аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер, и о том, чтобы обозначить перспективу того, как они будут действовать в ближайшее время», — добавил Медведев.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #россия #медведев
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