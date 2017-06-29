Сирия: в Ракке отмечено присутствие американских военных

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Ракка, 29 июня. Американские военные разместили около Ракки позиции тяжелой артиллерии.

Местные источники в провинции Ракка сообщают, в непосредственной близости от столицы мухафазы все чаще появляются американские военнослужащие. Сирийский новостной портал опубликовал спутниковые снимки с позициями гаубичной батареи Корпуса морской пехоты США в 15 километрах к северо-западу от Ракки.

Спутниковые снимки 11 июня 2017 года зафиксировали батарею гаубиц М777 Корпуса морской пехоты США в 15 км к северо-востоку от Ракки pic.twitter.com/LJt98okX5m — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 28, 2017

Отмечается, что на востоке населенного пункта произошло несколько столкновений между курдскими ополченцами и террористами. Во время перестрелок уничтожено не менее восьми боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.