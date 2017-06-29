Боярский посетит праздник «Зенита» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 июня. Праздник «Зенита» на Конюшенной площади в Петербурге посетит, пожалуй, самый известный фанат команды. Михаил Боярский собирается принять участие в мероприятии, которое пройдет сегодня.

Фан-зона на площади будет украшена в сине-бело-голубые цвета — сочетание, хорошо знакомое каждому болельщику петербургского клуба. Гостей праздника ждет уникальная выставка, на которой можно будет увидеть кубки, мячи и форму, когда-то принадлежавшую лучшим футболистам «Зенита». Об этом пишет «Комсомольская правда — Петербург».

«Для гостей организована фотозона, где можно сфотографироваться с символом Чемпионата мира по футболу 2018 FIFA — волком Забивакой», — рассказали изданию в Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Боярский должен подъехать к 16.00, чуть позже на сцену выйдет группа Mango. А ровно в 21.00 собравшиеся смогут увидеть трансляцию встречи футбольных команд Мексики и Германии, которая пройдет в Сочи.