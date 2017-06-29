Захарова назвала «вбросом» сообщения о поимке на Украине российского шпиона

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Москва, 29 июня. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информационным вбросом сообщения о том, что в Одессе был задержан якобы российский шпион, такое заявление дипломат сделала в ходе еженедельного брифинга.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали задержание в Одессе некого гражданина ткаченко, которого СБУ назвали «московским шпионом». Официальный представитель МИД РФ назвала эти сообщения очередным антироссийским информационным вбросом, добавив, что украинские спецслужбы подозревают этого человека в противоправной деятельности.

«При этом в адрес генерального консульства Российской Федерации в Одессе и его сотрудников прозвучали провокационные обвинения, которые базируются на ничем не подтвержденном заявлении упомянутого гражданина, который был, как мы понимаем, просто назначен СБУ московским шпионом», — сказала представитель дипведомства.

Захарова подчеркнула, что заявления Киева о том, что задержанным руководили «чуть ли не российские дипломаты» являются абсолютно надуманными.