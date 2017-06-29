Дутерте объявил главным приоритетом уничтожение ИГ в Марави

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Манила, 29 июня. Уничтожение террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ), продолжающих контролировать несколько районов в городе Марави президент Филиппин Родриго Дутерте назвал главным приоритетом. Обеспечение безопасности мирных жителей Дутерте поставил лишь на второе место.

«Будут столкновения, иногда настоящая резня, — заявил Дутерте в ходе телевизионного интервью. — Знаете, бывает такое, когда пуля пробивает что-то и улетает дальше, а всего одно нажатие курка выпускает три-четыре пули. Продолжайте жать на курок. Эти происшествия — не намеренные. Не мешкайте с убийством террористов из-за того, что рядом мирные жители. Мирные жители сами обязаны искать себе укрытие. Потому что это война, настоящая война. И из-за этого, как я сказал, я скорблю».

Дутерте, как сообщает турецкое агентство Anadolu, приказал уничтожать всех в Марави, кто носит оружие, поскольку для таких террористов, как ИГ*, не может быть оправданий, и призвал бороться с терроризмом «с яростью, но без жестокости: «Мы не отрубаем головы, мы не вешаем. Нужен только один хороший выстрел».

Напомним, ранее президент Родриго Дутерте ввел на Филиппинах военное положение в связи с ситуацией в городе Марави на острове Минданао.

* Организация запрещена на территории РФ.