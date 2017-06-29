Житель Клетни зарезал молодую жену-продавщицу на глазах у покупателей

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Клетня, 29 июня. Житель поселка городского типа Клятня в Брянской области убил свою жену во время ссоры в магазине.

По версии следствия, 27-летний мужчина пришел пьяный в магазин, где работала продавщицей его 23-летняя жена, после чего между супругами вспыхнул конфликт. В конечном итоге муж схватил нож и несколько раз ударил им свою жену. От полученных ран девушка скончалась.

Следствие уже обратилось к суду с ходатайством об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, пояснили в региональном управлении Следственного комитета России.