Toyota Camry нового поколения встала на конвейер в США

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Кентукки, 29 июня. На заводе ТММК в американском штате Кентукки началось массовое производство автомобилей Toyota Camry восьмого поколения. В ближайшее время первые бизнес-седаны поступят в дилерские центры.

Toyota Camry нового поколения построен на модульной платформе TNGA и оснащен 2,5-литровой «четверкой» мощностью 206 лошадиных сил и V-образной «шестеркой» объемом 3,5 литра и мощностью 305 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будет доступна 8-ступенчатая АКПП.

Известно, что габариты автомобиля практически не изменились. Стоимость модели пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что Toyota представила модель Camry нового поколения в версии для домашнего рынка в Японии, почти в точности повторяющую американскую модификацию.