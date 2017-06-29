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Москва, 29 июня. Соцсеть «ВКонтакте» запускает биржу легальных видеороликов на платформе Ruform. С помощью нового сервиса администраторы пабликов смогут выбирать видео с уже встроенной возможностью показа рекламы.

Для доступа к каталогу видеоконтента администраторам сообществ нужно будет зарегистрироваться на сайте Ruform. После этого они смогут выбирать ролики из каталога, размещать у себя в пабликах и зарабатывать на показах рекламы при демонстрации видео. Выплаты будут производиться ежемесячно по определенной схеме.

По словам исполнительного директора «ВКонтакте» Дмитрия Сергеева, с помощью этой биржи администраторы смогут увеличить свои доходы без какого-либо риска со стороны правообладателей.

Мы также планируем научить систему рекомендовать видеоконтент — на основе анализа популярности и предпочтений подписчиков каждого сообщества, — рассказал представитель Ruform Станислав Бонбин газете «Известия».

