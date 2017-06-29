Рябков оценил состояние отношений России и США

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Москва, 29 июня. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия и Соединенные Штаты не находятся в состоянии конфликта.

Так, отвечая на вопрос, можно ли говорить о конфликте Москвы и Вашингтона на фоне событий в Сирии, Рябков отметил, что «РФ и США переживают не лучший период в истории своих отношений, но есть возможность для их улучшения».

Напомним, ранее Рябков заявил о необходимости искать новые пути движения вперед в отношениях России и США, несмотря на все существующие препятствия.