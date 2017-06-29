Столтенберг оценил маневры самолетов ВКС РФ над Балтикой

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Брюссель, 29 июня. Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил регулярные случаи перехватов, которые совершают в небе над Балтикой летчики ВКС России и стран блока.

Летчики ВКС РФ, как и западные коллеги из стран Североатлантического альянса в небе над Балтикой совершают маневры на высоком профессиональном уровне и соблюдают требования безопасности. Такое мнение выразил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что фактически в этом нет ничего необычного – процедура идентификации самолетов стандартна. При этом генсек добавил, что в условиях, когда в небе находится самолеты разных государства, необходимо повысить безопасность полетов, пишет «Свободная пресса».