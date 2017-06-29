Трамп поручил разработать «уступки» для России на встрече с Путиным

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Вашингтон, 29 июня. Американский глава Дональд Трамп попросил своих помощников подумать над тем, что можно предложить президенту Российской Федерации Владимиру Путину в качестве уступок во время первой встречи двух глав. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным газеты, работникам Совета национальной безопасности США было поручено подготовить «механизмы» для первой встречи российского и американского лидеров.

Согласно информации Guardian, в настоящий момент непонятно, что могут попросить российского лидера предложить с обратной стороны.

Отмечается, что сотрудники СНБ и государственного департамента выступают против того, чтобы Вашингтон шел на какие-то уступки, которые будут направлены на улучшение двусторонних отношений.