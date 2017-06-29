Установлена причина смерти экс-солиста группы «Иванушки» Яковлева

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Москва, 29 июня. Певец и бывший участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев умер в реанимации из-за отека легких, вызванного циррозом печени. Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, у 47-летнего певца возникли осложнения на фоне цирроза печени. За сутки до смерти состояние музыканта резко ухудшилось, поэтому медиками было принято решение подключить его к аппарату ИВЛ. Яковлев скончался в четверг утром, не приходя в сознание.

Между тем гражданская супруга и продюсер Яковлева Александра Куцевол сообщала, что певца доставили в больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония легких с осложнениями». По ее словам, исполнитель скончался в результате остановки сердца.