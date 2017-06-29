Разведка США вычислила «общий интерес» Китая и России

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Вашингтон, 29 июня. Минобороны США опубликовало доклад, подготовленный разведывательным управлением. В документе под названием «Военная мощь России» говорится об общем интересе, который якобы имеют Москва и Пекин.

Американская разведка уверена, что совместные усилия РФ и Китая направлены на ослабление влияния США в мире.

«Москва и Пекин имеют общий интерес в том, чтобы ослабить мировое влияние США, и они активно сотрудничают по этому поводу», — говорится в докладе.

Также подчеркивается, что страны сотрудничают по военным и экономическим вопросам, и эти сферы постепенно расширяются.