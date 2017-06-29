Власти Крыма прогнозируют рост турпотока после открытия Керченского моста

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Алушта, 29 июня. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий считает, что с запуском моста через Керченский пролив туристический поток в республику вырастет на 20-30%.

Как сообщил Стрельбицкий в рамках IV Крымского транспортного форума, который проходит в Алуште, «у нас традиционно очень много туристов приезжало на автотранспорте».

«Уже в сезоне 2019 года мы ожидаем рост порядка 20–30%, потому что, действительно, возможность добраться в Крым станет намного комфортней», — сказал он.

Как считает министр, новые импульсы развития туристическая отрасль получит с запуском моста.

Напомним, ранее президент Российской Федерации побеседовал с отдыхающими в лагере «Артек» детьми о строительстве Керченского моста, который соединит Россию и Крым.





