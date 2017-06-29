Россия призвала CNN объяснить «манипуляцию» с мальчиком в Сирии

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Москва, 29 июня. Министерство иностранных дел России направило письмо американскому телеканалу CNN, в котором призвал журналистов объяснить своим зрителями, зачем они прибегают к методам манипуляции общественного сознания. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о сирийском мальчике Омране Дакнише в Алеппо, дом которого якобы был разрушен в результате авиаудара ВКС РФ. При этом в министерстве обороны РФ сразу пояснили, что российская авиация не наносила ударов по данному району, поскольку там располагался гуманитарный коридор для беженцев.

«Мы исходим из того, что телеканал и обозреватель так или иначе должны отреагировать. В какой форме — решать им, но объясниться перед аудиторией они должны», — отметила Захарова.

Напомним, что кадры с ребенком в Алеппо, который весь покрыт пылью и засохшей кровью, мгновенно облетели западные издания и социальные сети, после чего журналистка CNN открыто обвинила Россию в преступлении против человечности, несмотря на то, что Москва опровергла свою причастность к авиаудару.