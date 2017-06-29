Придавленный футбольными воротами мальчик впал в кому на Урале

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Челябинск, 29 июня. Сотрудники Следственного комитета в Челябинской области устанавливают причины и обстоятельства падения футбольных ворот на несовершеннолетнего мальчика в городе Карабаше. Об этом сообщают в четверг в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В результате инцидента 14-летний мальчик впал в кому.

Согласно информации следствия, происшествие случилось в минувшую среду во дворе одного из домов. Ребенка госпитализировали в больницу — врачи диагностировали у ребенка перелом основания черепа, сообщает «Свободная пресса».

По данному факту инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне футбольные ворота рухнули на ребенка в Камчатском крае.