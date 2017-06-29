Sony спустя почти 30 лет возобновляет выпуск виниловых пластинок

В Избранное

Токио, 29 июня. Японская компания Sony Corp собирается возобновить производство виниловых пластинок после 28-летнего перерыва. Об этом сообщает агенство Киодо со ссылкой на представителей Sony.

Ожидается, что компания приступит к массовому производству виниловых пластинок до 1 апреля 2018 года. Для этой цели завод Sony Music Entertainment Japan оборудовали специальной пресс-формой для литья винила.

В Sony объясняют свое решение растущей популярностью грампластинок в последнее десятилетие. Только в Японии в прошлом году сделали почти 800 тыс. виниловых пластинок.

Ранее сообщалось, что Sony прекратила производство консоли PlayStation 3. Поддержка PlayStation 3 будет продолжаться до начала 2018 года.