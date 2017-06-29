Зловещее третье место: экс-иванушка Яковлев повторил судьбу своего предшественника

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Утром в среду пришла трагическая, но, увы, ожидаемая новость — умер бывший солист одной из самых успешных российских «мальчиковых» групп «Иванушки-International» Олег Яковлев. Ему было всего 47 лет. Олег фактически повторил трагическую судьбу Игоря Сорина, на «освободившееся» место которого Яковлев пришел в группу 20 лет назад.

Лети, Олег!

Первой скорбную новость о смерти Яковлева распространила через соцсети Facebook и Instagram гражданская жена певца Александра Куцевол.

«Сегодня в 7.05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала Александра, снабдив запись тегами: #олегяковлев #моялюбовь #прощай

Комментаторы выразили Александре соболезнования и признали, что Яковлев вместе со своими друзьями-«иванушками» был кумиром их юности. Вот некоторые комментарии:

— Кумир моей юности.... тополиный пух, какая потеря, очень жаль, очень рано....

— Я просто в шоке... соболезную…

— Примите наши соболезнования… Царствие небесное, и пусть его душа будет там.

Что случилось

Судя по рассказам близких, а также сплетням из артистической среды, у Яковлева со здоровьем давно было не все ладно. Поэтому озвученная причина госпитализации артиста — двусторонняя пневмония — являлся скорее фигурой умолчания (позже появились слухи, что основным диагнозом был цирроз печени).

По данным СМИ, а также из источников ФАН в артистической среде известно, что после госпитализации, которая была всего несколько дней назад, артисту проводили только симптоматическое лечение, а его состояние сразу было расценено как критическое. Родных, близких и друзей Яковлева пустили к нему в палату, чтобы все смогли попрощаться с дорогим им человеком.

Сообщается, что певец умер, не приходя в сознание.

Последняя запись

Судя по всему, проблемы со здоровьем у Яковлева начались не вчера, и врачи давно стали ему почти родными, хотя по данным из источников в окружении артиста, он предпочитал лечиться дома, а не в больнице.

Поэтому последняя запись Яковлева в Instagram была посвящена его друзьям-медикам, которых он, сам нарядившись в белый халат, поздравлял с профессиональным праздником.

«Поздравляю с Днем медицинского работника всех своих друзей-врачей, благодаря коим я жив и здоров, а также всех медиков нашей страны! Спасибо вам большое, будьте сами здоровы!» — написал артист 18 июня, за десять дней до своей смерти.

Кстати, на его странице в соцсети до сих пор висит информация о формах сотрудничества с указанием телефона для связи: «Олег Яковлев, певец/ex «Иванушки International»/ телеведущий Russian MusicBox. Концерты, съемки и другие формы сотрудничества».

Под последней записью Яковлева десятки комментариев с соболезнованиями:

— Царствие небесное и вечный покой... Очень жалко, ушел такой замечательный, светлый человек, он был как солнышко.

— Молодой… светлая память, и покойся с миром.

— Какая-то трагическая судьба у солистов «Иванушек». Сначала Игорь, теперь Олег....Третье место прямо проклято.

Третье место

Олег Яковлев родился в 18 ноября 1969 года в монгольском Чойбалсане в межнациональной и межконфессиональной семье, работавшей в Монголии по договору. После окончания первого класса Олега привезли в СССР. Семья сначала жила в Ангарске, потом в Иркутске. Олег учился в музыкальной школе, пел в хоре, играл на фортепиано.

Общеобразовательную школу и театральное училище Яковлев окончил в Иркутске, затем перебрался в Москву. Там молодой талантливый артист окончил ГИТИС и стал актером театра Армена Джигарханяна, которого почитал как второго отца.

С группой «Иванушки International» Яковлев сотрудничал несколько лет, а в 1998 году, после того, как группу трагически покинул Игорь Сорин, стал ее полноправным членом. Олег особенно полюбился поклонникам исполнением самой популярной композиции группы — песни «Тополиный пух».

В 2012 году Олег Яковлев решил заняться сольной карьерой, а вскоре официально покинул группу «Иванушки International».

Сейчас состав «Иванушек» таков: Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко.

Сначала Игорь — теперь Олег

Третьего солиста группы — Игоря Сорина, на место которого пришел Яковлев, не стало 4 сентября 1998 года. Игорь, обладатель уникального голоса, был яркой звездой первого, самого звездного состава «Иванушек». 28-летний Сорин погиб, когда группа была на пике славы. Он выпал с балкона седьмого этажа студии, где записывал свой сольный альбом.

Официальная версия смерти Сорина — самоубийство, неофициальных — десятки, вплоть до убийства и похищения. По некоторым данным, Игорь увлекался различными наркотическими и психоактивными веществами и в состоянии измененного сознания просто перепутал дверь с окном. Утверждалось также, что он был тяжелым наркоманом, а поскольку склонность к суициду у него была замечена еще в детстве, исход был во многом предрешен.

И вот почти через 20 лет погиб его «сменщик», и хотя тут о самоубийстве речь не идет, но вполне возможно, что причины смерти похожие.

Как рассказал на условиях анонимности Федеральному агентству новостей медик, судя по тому, что писали о Яковлеве в СМИ, речь, скорее всего, идет о заболевании, так или иначе связанном с употреблением неразрешенных веществ, а также алкоголя, что привело к серьезным изменениям печени и других внутренних органов.

«Диагноз, который мог иметь место, называть не буду, но, как правило, в похожих случаях может иметь место циркуляция в крови какого-либо возбудителя, чаще всего вируса. В этом состоянии человек подвержен любой, инфекции», — аккуратно высказался собеседник ФАН.