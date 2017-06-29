Первая в ЕС выставка о Пальмире после освобождения откроется в Аквилее

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Пальмира, 29 июня. Первая в ЕС с момента освобождения сирийской Пальмиры выставка, посвященная древнему городу, откроется в итальянском городе Аквилея.

Презентация выставки «Портреты Пальмиры» состоялась в Риме накануне. Сама выставка будет проходить в Национальном археологическом музее со 2 июля по 3 октября. Как сообщили организаторы, ее целью было показать культурную общность двух древних городов и схожесть иконографических характеристик в их художественных произведениях.