Первая в ЕС выставка о Пальмире после освобождения откроется в Аквилее
Пальмира, 29 июня. Первая в ЕС с момента освобождения сирийской Пальмиры выставка, посвященная древнему городу, откроется в итальянском городе Аквилея.
Презентация выставки «Портреты Пальмиры» состоялась в Риме накануне. Сама выставка будет проходить в Национальном археологическом музее со 2 июля по 3 октября. Как сообщили организаторы, ее целью было показать культурную общность двух древних городов и схожесть иконографических характеристик в их художественных произведениях.
«Пальмира и Аквилея были местами, где процветала терпимость и сотрудничество между разными религиями и культурами, и стали свидетелями того, как 18 столетий назад Средиземноморье представляло собой единое пространство не только с точки зрения торговли, но и оборота идей, художественных и литературных стилей», — цитирует президента и директора «Фонда Аквилея» Антонио Дзанарди Ланди и Кристиано Тиусси РИА Новости.