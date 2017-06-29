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Большинство россиян считают свои финансовые трудности временными
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    Большинство россиян считают свои финансовые трудности временными

    13:52  29 Июня 2017
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    Большинство россиян считают свои финансовые трудности временными

    Москва, 29 июня. Эксперты ВЦИОМ выяснили, как россияне оценивают свои финансовые возможности. Оказалось, что 29% наших сограждан испытывает трудности при покупке одежды, средств хватает только на еду. Еще 10% респондентов признались, что «едва сводят концы с концами». При этом  россияне всё же не склонны делать из временных трудностей далеко идущие выводы.

    Как следует из данных опроса, проблем с покупкой еды и одежды не вызывает никаких трудностей у 41% россиян, большие покупки (например, бытовую технику или мебель) могут позволить себе 14% граждан РФ, а вот «практически все» (квартиру, машину, дачу) в 2017 году смогли приобрести только 3% россиян. 

    Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб отметил, что другие исследования центра говорят о том, что общественный оптимизм и уверенность в скором преодолении кризиса растет.

    Получается, что наши соотечественники мыслят более трезво, чем принято считать в некоторых кругах: о ситуации в экономике они судят не по сиюминутному материальному положению своей семьи, а принимая во внимание более широкий круг факторов. Это весьма примечательный вывод, — сказал социолог «Известиям».
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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