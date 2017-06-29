Грабители отобрали у иностранных бизнесменов 23 млн рублей в Москве

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Москва, 29 июня. Неизвестные грабители, угрожая пистолетом, отобрали у иностранных бизнесменов в Москве три сумки с 23 млн рублей. Ограбление произошло в районе Лугового проезда.

Сообщается, что бандиты, которые являются членами этнической ОПГ, забрали деньги и скрылись с места преступления. Позже их автомобиль нашли в районе 21-го километра МКАД.

Сотрудникам московского угрозыска удалось задержать троих подозреваемых. Все они оказались гражданами ближнего зарубежья, ранее судимые за аналогичные преступления, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».