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Сирия: Турция обещает дать отпор курдам в Африне
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    Сирия: Турция обещает дать отпор курдам в Африне

    12:34  29 Июня 2017
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    Сирия: Турция обещает дать отпор курдам в Африне

    Анкара, 29 июня. Любые пограничные инциденты с курдскими вооруженными формированиями в Сирии будут расцениваться как агрессия и Турция примет самые решительные меры для борьбы с находящимися на территории соседней страны террористическими формированиями. С таким заявлением выступил в четверг вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

    Таким образом Куртулмуш прокомментировал сообщения об имевшем место на днях ударе турецкой артиллерии по группировкам курдских сил самообороны, когда те обстреляли поддерживаемых Турцией боевиков сирийской «умеренной оппозиции». Курды ранее заявили, что были обстреляны турецкой артиллерией, когда защищали от террористов курдские деревни в Африне.

    Сирия: Турция обещает дать отпор курдам в Африне

    Куртулмуш повторил позицию Анкары по вопросу поддержки курдов со стороны США: Турция настаивает на то, что вооружение «курдских террористов» является «неверным путем».

    Сирия: Турция обещает дать отпор курдам в Африне

    Напомним, ранее стало известно, что курдские силы YPG и SDF стягивают подкрепления в Африн для противостояния турецким войскам.

    Автор: Валентин Меликов
    #куртулмуш
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