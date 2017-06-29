Экватор пройден: Керченский мост построили более чем наполовину

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Алушта, 29 июня. Работы по возведению моста через Керченский пролив, который соединит Крым с материковой частью России, произведены более чем на 50 процентов. Об этом заявил в четверг руководитель ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков во время транспортного форума в Алуште.

По его словам, работы давно добрались до экватора, реализация выполнена более чем на половину.

«Почти 55% общих объемов работ на объекте выполнены», — отметил он.

Согласно последним данным, уже погружен 81% свай объекта, возведено 56% опор, а также собрано 27% пролетных строений, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в начале июня этого года глава министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что Керченский мост соединит Крым с Кубанью грядущей осенью.