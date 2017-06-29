Суд в Киеве дал добро на заочное рассмотрение дела Януковича

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Киев, 29 июня. Дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассмотрено в заочном режиме по решению Оболонского суда Киева по причине его неявки.

В свою очередь, адвокат Януковича Виталий Сердюк объяснил, что подзащитный не явился в суд по причине угрозы его жизни.

«Есть угроза его жизни», — отметил он.

Напомним, 22 июня бывшего президента Украины вызвали на десять ближайших заседаний по делу о государственной измене.

3 июня сообщалось, что украинская Генпрокуратура сотрудничает с США в расследовании дел в отношении Януковича.