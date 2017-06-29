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Австралийский журналист на Кубке конфедераций: Мнение о России изменилось
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    Австралийский журналист на Кубке конфедераций: Мнение о России изменилось

    13:48  29 Июня 2017
    185

    Австралийский журналист во время Кубка конфедераций: Мнение о России поменялось

    На Кубке конфедераций в России осталось провести всего три матча. Уже сегодня состоится второй полуфинал между Германией и Мексикой, а в воскресенье зрителей ждут матчи за третье место и финал. Австралийский журналист Дамиан Брамич был одним из тех, кто посетил матчи своей сборной и впитал атмосферу футбольного праздника. Своими впечатлениями и мыслями о турнире он поделился с Федеральным агентством новостей.

    Брамич работает продюсером одного из австралийских новостных каналов. Его национальная сборная выступила на Кубке конфедераций средне: в упорной борьбе уступила немцам (2:3), вырвала ничью у Камеруна (1:1) и поделила очки с Чили (1:1). Этих результатов не хватило, чтобы выйти из группы, но команда выглядела очень достойно. 

    Возможно поэтому Брамич не унывает и выглядит как человек, который получает от жизни и Кубка конфедераций все. И не устает удивляться, что многое до приезда в Петербург представлялось совсем по-другому.

    «Если судить по Кубку конфедераций, то Россия полностью готова к организации и проведению ЧМ-2018. Санкт-Петербург выглядит замечательно, и новый стадион тоже прекрасен. Впечатлило, как много церквей в городе на Неве — например, таких как Казанский собор или Спас на крови. Запомнилась необычная архитектура, реки и каналы города», — с улыбкой делится эмоциями австралиец.

    Австралийский журналист во время Кубка конфедераций: Мнение о России поменялось

    Брамич далеко не первый, кто до визита в нашу страну отталкивался от западных стереотипов, не сильно приближенных к истине. Медведей с балалайками на улицах нет, водку на скамейках тоже никто не пьет.

    «Мнение о России действительно поменялось. До приезда в вашу страну у меня было ощущение наличия здесь жесткой и строгой культуры, невосприимчивой ни к чему другому. Но когда сюда приезжаешь, понимаешь: люди здесь открытые и дружелюбные», — говорит собеседник ФАН.

    В голове нашего гостя была развенчана и другая байка: что в российских городах шатаются агрессивные фанаты, которые поджидают приезжих и готовятся превратить их в боксерские груши или сделать из них отбивные. Вспомним, как во время ЧЕ-2016 наши болельщики выставлялись зачинщиками едва ли не всех конфликтов во Франции.

    «Я много слышал о футбольных фанатах, которые устраивали в России беспорядки. Но когда я увидел болельщиков в России, как они переживают за свою команду и поддерживают ее, как они болеют за нейтральные сборные вроде Австралии, то понял, что ошибался. Все было замечательно. Никакого негатива я не почувствовал. Никаких случаев расизма тоже не увидел», — добавляет Брамич. 

    Автор: Максим Вручный
    #россия #чм-2018 #кубок конфедераций #сборная австралии
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        Австралийский журналист на Кубке конфедераций: Мнение о России изменилось

        13:48 29 Июня 2017 185
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