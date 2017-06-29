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Сирия, 29 июня. Командование SDF**** отпустило из плена больше 80 боевиков ИГ* в провинции Ракка. ВВС западной коалиции нанесли ошибочный удар по позициям иракской армии в окрестностях Мосула. В городе Маарет Аль-Нуман в Идлибе были уничтожены несколько членов подпольной ячейки ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли трех офицеров в ходе столкновений в Айн Тарме в пригороде Дамаска; оказались под обстрелом танков ССА** на севере провинции Латакия; ведут бои с радикалами на окраине столичного района Джобар.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло группу боевиков и четыре военных пикапа к юго-востоку от Дейр эз-Зора; лишилось четырех членов «спящей ячейки», действующей в Маарет Аль-Нумане к югу от Идлиба, в результате нападения «Ахрар аш-Шам».

Курды: стягивают силы в район города Африн на северо-западе от Алеппо; отпустили из плена 83 боевика ИГИЛ в городе Айн Исса в провинции Ракка.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): потеряла все опорные пункты на севере от Кунейтры, недавно захваченные у армии САР.

Международная коалиция: убила нескольких иракских военных в результате нанесенного по ошибке авиаудара в окрестностях Мосула; провела бомбардировку позиций ИГИЛ вблизи поселка Хамара на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

На востоке Дамаска продолжаются ожесточенные бои между антиправительственными группировками и союзниками Сирийской арабской армии (САА). Основные столкновения разворачиваются на окраине района Джобар и в населенном пункте Айн Тарма в пригороде столицы. В результате недавней массированной атаки ополченцы и военнослужащие правительственных войск отбили у радикалов ряд позиций вблизи газоперерабатывающей станции «Санбол» в Айн Тарме, передает информационный портал Moustafa Dannoun News. Отрядам исламистов был нанесен серьезный урон в численном составе. Однако, по данным Twitter-канала (@norsstudies), в ходе противостояния были также убиты трое офицеров армии САР.

Как сообщает в сети Twitter (@AHM_HER1) оппозиционный источник, тяжелые бои, кроме того, продолжаются в районе Джобар, который почти целиком находится в оккупации радикалов с 2011-го года. В настоящий момент проасадовские силы ведут операцию по освобождению этой части Дамаска, наступая сразу с нескольких сторон с целью отрезать Джобар от анклава вооруженной оппозиции.

Провинция Латакия

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) ведут массированные обстрелы укрепрайонов правительственных войск в окрестностях населенного пункта Утейрат, расположенного на севере провинции, сообщается на странице оппозиционного формирования в Twitter (@FSAPlatform). Радикалы вели огонь преимущественно из танковых орудий. Информации о потерях в рядах САА не приводится.

В горной местности в северной части Латакии у границы с провинцией Идлиб базируются отряды исламистских формирований, прежде всего — «Свободной армии» и «Ахрар аш-Шам». Время от времени боевики совершают вылазки на территорию армии САР, а также ведут обстрелы правительственных позиций, рассчитывая сдвинуть линию фронта дальше на запад. Однако в целом Латакия по-прежнему остается одной из самых безопасных провинции в Сирии.

Провинция Алеппо

Отряды народной самообороны (YPG) стягивают силы в район города Африн, к югу от которого пролегает линия соприкосновения с турецкой армией и союзными ей исламистскими группировками «Ахрар аш-Шам» и ССА. В этот регион были переброшены дополнительные подразделения и тяжелая военная техника, передает информагентство ARA News. Отмечается, что командование YPG приняло решение значительно усилить боевую мощь в этом районе в связи с тем, что Турция, в свою очередь, продолжает стягивать силы к прифронтовому городу Дарат Изза, готовясь в скором времени выдвинуть войска в наступление на позиции курдов.

Анкара при помощи сирийских боевиков-оппозиционеров рассчитывает полностью выбить курдов с севера Сирии с целью обезопасить свою южную границу. Напомним, турецкая сторона добавила Рабочую партию Курдистана (РПК) в список террористических формирований.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственные ВВС нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков «Исламского государства»* на окраине населенного пункта Джафра к юго-востоку от Дейр эз-Зора. По данным новостного канала в соцсети Facebook (@DamasCountryside.Now), в результате бомбардировки была уничтожена группа террористов и четыре военных пикапа формирования. В этом районе базируются значительные силы террористической организации, участвующие в наступлении на позиции САА в Дейр эз-Зоре и его окрестностях.

Тем временем, как передает Euphrates Post, авиация западной коалиции совершила боевой налет на опорные пункты террористов ИГИЛ вблизи нефтяного поля у поселения Хамара на юго-востоке провинции. О нанесенном боевикам уроне не сообщается.

Провинция Идлиб

Радикалы оппозиционного формирования «Ахрар аш-Шам» выявили местонахождение командного пункта одной из подпольных ячеек «Исламского государства» в городе Маарет Аль-Нуман на юге провинции Идлиб. В результате нападения боевиков-оппозиционеров были нейтрализованы четверо террористов, сообщает портал Qalaat al Mudiq. Также были уничтожены несколько «джихад-мобилей» и была захвачена часть вооружения ИГ.

Еще один террорист, относящийся к одной из «спящих ячеек» ИГИЛ, был задержан в населенном пункте Маар Шимрин, передает оппозиционный источник на своей странице в Twitter (@hraralsham). Арестованный боевик вместе с группой других радикалов ранее обстреливали пункты управления «Ахрар аш-Шам» в этом районе.

Провинция Ракка

Бойцы Демократической армии Сирии (SDF) отпустили из плена 83 боевика «Исламского государства» в районе города Айн Исса. Амнистированные террористы ранее добровольно сдались курдам во время противостояния на севере провинции. Об этом сообщает в Twitter местный информационный канал (@AynYaqiza).

Курдские отряды SDF и YPG в настоящее время штурмуют Ракку, условную столицу ИГИЛ, в рамках последней фазы масштабной операции «Гнев Евфрата» под командованием Вашингтона. ВВС западной коалиции, возглавляемой США, регулярно наносят удары по позициям ИГ в городе и его окрестностях в поддержку наступления курдов. Тем не менее продвижение «Демократических сил» сопровождается большими потерями среди мирного населения.

Провинция Кунейтра

Согласно информации новостного портала Al Masdar News, бойцы проправительственного ополчения восстановили контроль над всеми позициями, захваченными боевиками в течение последних дней, на севере провинции Кунейтра. В результате недавнего крупного контрнаступления ополченцы вернули четыре последних опорных пункта. В ходе противостояния были ликвидированы около 20 членов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам». Среди уничтоженных боевиков был командир захватческой операции «Ан-Нусры» в этом регионе. Отмечается, что командование правительственной армии САР на фоне последних событий может в скором времени запустить полномасштабную операцию в провинции Кунейтра с целью полностью освободить территории у границы с Израилем.

Ирак

Несколько военнослужащих правительственной армии Ирака были убиты в результате бомбардировки ВВС международной коалиции в поселении Баб Лакш, находящемся в окрестностях Мосула. Как передает Twitter-канал (@iraqi_spring), авиаудар в этом районе был нанесен по ошибке. США и их союзники по антитеррористическому альянсу оказывают поддержку иракской армии и проправительственным силам в ходе штурма Мосула. В оккупации боевиков ИГИЛ на данный момент остается только несколько кварталов в старой части города.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)