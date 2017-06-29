Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Сирия: в Ракке отмечено присутствие американских военных
Новости Сирии
Сирия новости 29 июня 12.30: курды отпустили 83 бойца ИГ в Ракке, коалиция ударила по армии Ирака в Мосуле
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 29 июня 12.30: курды отпустили 83 бойца ИГ в Ракке, коалиция ударила по армии Ирака в Мосуле

    12:30  29 Июня 2017
    409

    ВВС коалиции нанесли ошибочный удар по позициям армии Ирака под Мосулом

    Сирия, 29 июня. Командование SDF**** отпустило из плена больше 80 боевиков ИГ* в провинции Ракка. ВВС западной коалиции нанесли ошибочный удар по позициям иракской армии в окрестностях Мосула. В городе Маарет Аль-Нуман в Идлибе были уничтожены несколько членов подпольной ячейки ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли трех офицеров в ходе столкновений в Айн Тарме в пригороде Дамаска; оказались под обстрелом танков ССА** на севере провинции Латакия; ведут бои с радикалами на окраине столичного района Джобар.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло группу боевиков и четыре военных пикапа к юго-востоку от Дейр эз-Зора; лишилось четырех членов «спящей ячейки», действующей в Маарет Аль-Нумане к югу от Идлиба, в результате нападения «Ахрар аш-Шам».

    Курды: стягивают силы в район города Африн на северо-западе от Алеппо; отпустили из плена 83 боевика ИГИЛ в городе Айн Исса в провинции Ракка.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): потеряла все опорные пункты на севере от Кунейтры, недавно захваченные у армии САР.

    Международная коалиция: убила нескольких иракских военных в результате нанесенного по ошибке авиаудара в окрестностях Мосула; провела бомбардировку позиций ИГИЛ вблизи поселка Хамара на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    На востоке Дамаска продолжаются ожесточенные бои между антиправительственными группировками и союзниками Сирийской арабской армии (САА). Основные столкновения разворачиваются на окраине района Джобар и в населенном пункте Айн Тарма в пригороде столицы. В результате недавней массированной атаки ополченцы и военнослужащие правительственных войск отбили у радикалов ряд позиций вблизи газоперерабатывающей станции «Санбол» в Айн Тарме, передает информационный портал Moustafa Dannoun News. Отрядам исламистов был нанесен серьезный урон в численном составе. Однако, по данным Twitter-канала (@norsstudies), в ходе противостояния были также убиты трое офицеров армии САР.

    Как сообщает в сети Twitter (@AHM_HER1) оппозиционный источник, тяжелые бои, кроме того, продолжаются в районе Джобар, который почти целиком находится в оккупации радикалов с 2011-го года. В настоящий момент проасадовские силы ведут операцию по освобождению этой части Дамаска, наступая сразу с нескольких сторон с целью отрезать Джобар от анклава вооруженной оппозиции.

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    Боевики Сирийской свободной армии (ССА) ведут массированные обстрелы укрепрайонов правительственных войск в окрестностях населенного пункта Утейрат, расположенного на севере провинции, сообщается на странице оппозиционного формирования в Twitter (@FSAPlatform). Радикалы вели огонь преимущественно из танковых орудий. Информации о потерях в рядах САА не приводится.

    В горной местности в северной части Латакии у границы с провинцией Идлиб базируются отряды исламистских формирований, прежде всего — «Свободной армии» и «Ахрар аш-Шам». Время от времени боевики совершают вылазки на территорию армии САР, а также ведут обстрелы правительственных позиций, рассчитывая сдвинуть линию фронта дальше на запад. Однако в целом Латакия по-прежнему остается одной из самых безопасных провинции в Сирии.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Отряды народной самообороны (YPG) стягивают силы в район города Африн, к югу от которого пролегает линия соприкосновения с турецкой армией и союзными ей исламистскими группировками «Ахрар аш-Шам» и ССА. В этот регион были переброшены дополнительные подразделения и тяжелая военная техника, передает информагентство ARA News. Отмечается, что командование YPG приняло решение значительно усилить боевую мощь в этом районе в связи с тем, что Турция, в свою очередь, продолжает стягивать силы к прифронтовому городу Дарат Изза, готовясь в скором времени выдвинуть войска в наступление на позиции курдов.

    Анкара при помощи сирийских боевиков-оппозиционеров рассчитывает полностью выбить курдов с севера Сирии с целью обезопасить свою южную границу. Напомним, турецкая сторона добавила Рабочую партию Курдистана (РПК) в список террористических формирований.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Правительственные ВВС нанесли серию авиаударов по опорным пунктам боевиков «Исламского государства»* на окраине населенного пункта Джафра к юго-востоку от Дейр эз-Зора. По данным новостного канала в соцсети Facebook (@DamasCountryside.Now), в результате бомбардировки была уничтожена группа террористов и четыре военных пикапа формирования. В этом районе базируются значительные силы террористической организации, участвующие в наступлении на позиции САА в Дейр эз-Зоре и его окрестностях.

    Тем временем, как передает Euphrates Post, авиация западной коалиции совершила боевой налет на опорные пункты террористов ИГИЛ вблизи нефтяного поля у поселения Хамара на юго-востоке провинции. О нанесенном боевикам уроне не сообщается.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Радикалы оппозиционного формирования «Ахрар аш-Шам» выявили местонахождение командного пункта одной из подпольных ячеек «Исламского государства» в городе Маарет Аль-Нуман на юге провинции Идлиб. В результате нападения боевиков-оппозиционеров были нейтрализованы четверо террористов, сообщает портал Qalaat al Mudiq. Также были уничтожены несколько «джихад-мобилей» и была захвачена часть вооружения ИГ.

    Еще один террорист, относящийся к одной из «спящих ячеек» ИГИЛ, был задержан в населенном пункте Маар Шимрин, передает оппозиционный источник на своей странице в Twitter (@hraralsham). Арестованный боевик вместе с группой других радикалов ранее обстреливали пункты управления «Ахрар аш-Шам» в этом районе.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Бойцы Демократической армии Сирии (SDF) отпустили из плена 83 боевика «Исламского государства» в районе города Айн Исса. Амнистированные террористы ранее добровольно сдались курдам во время противостояния на севере провинции. Об этом сообщает в Twitter местный информационный канал (@AynYaqiza).

    Курдские отряды SDF и YPG в настоящее время штурмуют Ракку, условную столицу ИГИЛ, в рамках последней фазы масштабной операции «Гнев Евфрата» под командованием Вашингтона. ВВС западной коалиции, возглавляемой США, регулярно наносят удары по позициям ИГ в городе и его окрестностях в поддержку наступления курдов. Тем не менее продвижение «Демократических сил» сопровождается большими потерями среди мирного населения.

    Провинция Кунейтра

    Карта военных действий — Кунейтра

    Согласно информации новостного портала Al Masdar News, бойцы проправительственного ополчения восстановили контроль над всеми позициями, захваченными боевиками в течение последних дней, на севере провинции Кунейтра. В результате недавнего крупного контрнаступления ополченцы вернули четыре последних опорных пункта. В ходе противостояния были ликвидированы около 20 членов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам». Среди уничтоженных боевиков был командир захватческой операции «Ан-Нусры» в этом регионе. Отмечается, что командование правительственной армии САР на фоне последних событий может в скором времени запустить полномасштабную операцию в провинции Кунейтра с целью полностью освободить территории у границы с Израилем.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Несколько военнослужащих правительственной армии Ирака были убиты в результате бомбардировки ВВС международной коалиции в поселении Баб Лакш, находящемся в окрестностях Мосула. Как передает Twitter-канал (@iraqi_spring), авиаудар в этом районе был нанесен по ошибке. США и их союзники по антитеррористическому альянсу оказывают поддержку иракской армии и проправительственным силам в ходе штурма Мосула. В оккупации боевиков ИГИЛ на данный момент остается только несколько кварталов в старой части города.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    МИД Казахстана назвал цели новой встречи по Сирии в Астане
    Сирия новости 29 июня 07.00: ВВС Израиля нанесли авиаудар по САА, САА освободила от ИГ города Аль-Шарима и Аль-Атшана
    Сирия итоги за сутки на 29 июня 6.00: потери ИГ в Дейр эз-Зоре, Старый город освобожден на 50 процентов
    Сирия новости 28 июня 22.30: ИГ теряет два квартала в Мосуле, коалиция призывает террористов сдаться
    Показать еще
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Украину могут наказать крупным штрафом за отсутствие на «Евровидении» представителя РФ

        12:44 29 Июня 2017 288
        Читать
        12:23
        Сегодня

        Суд в Киеве дал добро на заочное рассмотрение дела Януковича
        12:16
        Сегодня

        Названа причина смерти экс-солиста «Иванушек» Яковлева
        9:17
        Сегодня

        Вступило в силу решение ЕС о продлении санкций против России на полгода
        9:01
        Сегодня

        Минэкономразвития нашло способ повысить производительность труда в России
        8:32
        Сегодня

        США изменили правила получения визы для граждан шести стран

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 784

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1243

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8267

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2286

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2017
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        11:57   29 Июня 2017
        94
        Порошенко распорядился изменить статус Крыма в конституции Украины

        Порошенко распорядился изменить статус Крыма в конституции Украины

        11:48   29 Июня 2017
        1604
        Экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столичной клинике

        Экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столичной клинике

        9:10   29 Июня 2017
        923
        Конашенков рассказал Фэллону, чем британский авианосец хуже российского «Адмирала Кузнецова»

        Конашенков рассказал Фэллону, чем британский авианосец хуже российского «Адмирала Кузнецова»

        5:43   29 Июня 2017
        1000