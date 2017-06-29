Названа причина смерти экс-солиста «Иванушек» Яковлева

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Москва, 29 июня. Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев умер в результате остановки сердца. Об этом сообщила его гражданская жена Александра Куцевол.

«Причина смерти — остановка сердца», — цитирует ее ТАСС.

По словам Куцевол, о дате прощания сообщат дополнительно.

Олег Яковлев скончался сегодня утром в московской больнице, ему было 47 лет. Ранее его гражданская супруга и продюсер Куцевол сообщала, что певец попал в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмония легких с осложнениями. Музыкант умер, не приходя в сознание.