Эксперты прогнозируют эпидемию изощренных кибератак по всему миру

В Избранное

Москва, 29 июня. Миру следует готовиться к новым кибератакам. За вирусом Petya последуют новые, более мощные угрозы, принимающие характер эпидемии. Такой прогноз дают эксперты.

По словам замдиректора Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрея Янкина, последние несколько атак показали, что общество стало гораздо быстрее реагировать на киберугрозы и противопоставлять им мощную защиту.

Он напомнил, что WannaCry три дня хозяйничал на серверах, прежде чем специалисты включились в борьбу с вирусом. После запуска Petya действия были намного более оперативными. Однако хакеры на этом не остановятся.

«Ситуация, сложившаяся сегодня в мире киберпреступности, указывает на то, что мы еще не раз столкнемся с подобными эпидемиями. Понятно, что киберпреступники не стоят на месте, и в будущем нас ждут еще более изощренные атаки», — цитирует Янкина газета «Известия».

Добавим, что вирус Petya был запущен на этой неделе. Первой от него пострадала Украина. После этого атаке подверглись и другие страны. В том числе и Россия. Но как заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, государственные и корпоративные ресурсы не пострадали.