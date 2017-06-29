Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Сирия: в Ракке отмечено присутствие американских военных
Политика
Эксперты прогнозируют эпидемию изощренных кибератак по всему миру
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты прогнозируют эпидемию изощренных кибератак по всему миру

    13:00  29 Июня 2017
    56

    Эксперт: За Petya последуют еще более изощренные кибератаки

    Москва, 29 июня. Миру следует готовиться к новым кибератакам. За вирусом Petya последуют новые, более мощные угрозы, принимающие характер эпидемии. Такой прогноз дают эксперты.

    По словам замдиректора Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрея Янкина, последние несколько атак показали, что общество стало гораздо быстрее реагировать на киберугрозы и противопоставлять им мощную защиту.

    Эксперт: За Petya последуют еще более изощренные кибератаки

    Он напомнил, что WannaCry три дня хозяйничал на серверах, прежде чем специалисты включились в борьбу с вирусом. После запуска Petya действия были намного более оперативными. Однако хакеры на этом не остановятся. 

    «Ситуация, сложившаяся сегодня в мире киберпреступности, указывает на то, что мы еще не раз столкнемся с подобными эпидемиями. Понятно, что киберпреступники не стоят на месте, и в будущем нас ждут еще более изощренные атаки», — цитирует Янкина газета «Известия».

    Эксперт: За Petya последуют еще более изощренные кибератаки

    Добавим, что вирус Petya был запущен на этой неделе. Первой от него пострадала Украина. После этого атаке подверглись и другие страны. В том числе и Россия. Но как заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, государственные и корпоративные ресурсы не пострадали.

    Автор: Кира Мирова
    #янкин
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Украину могут наказать крупным штрафом за отсутствие на «Евровидении» представителя РФ

        12:44 29 Июня 2017 194
        Читать
        12:23
        Сегодня

        Суд в Киеве дал добро на заочное рассмотрение дела Януковича
        12:16
        Сегодня

        Названа причина смерти экс-солиста «Иванушек» Яковлева
        9:17
        Сегодня

        Вступило в силу решение ЕС о продлении санкций против России на полгода
        9:01
        Сегодня

        Минэкономразвития нашло способ повысить производительность труда в России
        8:32
        Сегодня

        США изменили правила получения визы для граждан шести стран

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 782

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1239

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8266

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2284

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2016
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        Армия Ирака захватила мечеть в Мосуле, в которой главарь ИГ провозгласил халифат

        11:57   29 Июня 2017
        90
        Порошенко распорядился изменить статус Крыма в конституции Украины

        Порошенко распорядился изменить статус Крыма в конституции Украины

        11:48   29 Июня 2017
        1591
        Экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столичной клинике

        Экс-солист «Иванушек» Яковлев скончался в столичной клинике

        9:10   29 Июня 2017
        917
        Конашенков рассказал Фэллону, чем британский авианосец хуже российского «Адмирала Кузнецова»

        Конашенков рассказал Фэллону, чем британский авианосец хуже российского «Адмирала Кузнецова»

        5:43   29 Июня 2017
        998