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«Лаборатория Касперского» ответила на обвинения США в шпионаже
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    «Лаборатория Касперского» ответила на обвинения США в шпионаже

    17:04  29 Июня 2017
    137

    «Лаборатория Касперского» ответила на обвинения США в связях с Кремлем

    Москва, 29 июня. Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» отвергла обвинения в связях с российскими властными структурами, назвав сообщения о своей ангажированности голословными.

    Напомним, о том, что программное обеспечение компании якобы используют в военных целях, ранее заявили сенаторы США.

    Руководство компании, комментируя эти обвинения, особо подчеркнуло, что готово сотрудничать и оказывать всяческое содействие любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности. 

    Также в компании напомнили, что «Лаборатория Касперского» является частной коммерческой организацией, не имеет политических связей ни с одним из государств мира и вот уже два десятка лет работает в сфере информационной безопасности, поддерживая самых высоких стандартов ведения бизнеса.

    «Компания никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа», - заявили представители «Лаборатория Касперского» агентству «Интерфакс».
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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