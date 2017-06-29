Сирия: САА освободила от боевиков газовую станцию в пригороде Дамаска

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Дамаск, 29 июня. Группировка союзных войск продолжает операцию по освобождению от боевиков района Айн Тарма.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что правительственным войскам удалось зачистить от террористов стратегический объект в пригороде столицы Айн Тарма. Отмечается, что силовики освободили от боевиков территорию газовой станции около Санабули.

САА захватила у боевиков газовую станцию у Санабуля, в Айн Тарма. pic.twitter.com/y9f4MH51KL — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 29, 2017

Также боевые действия ведутся в пригороде Дамаска Джобаре, однако исламисты уже не в состоянии полноценно контролировать данный район. Боевики предпочли перекинуть большинство своих подразделений, включая бронетанковые, в квартал Айн Тарма, где сейчас и происходят основные столкновения с правительственными войсками.