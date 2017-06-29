Сирия: в провинции Даръа неизвестные уничтожили шесть командиров ИГ

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Джаллайне, 29 июня. В результате мощного взрыва в штабе террористов уничтожены шесть главарей «Исламского государства»*.

Местные источники сообщают, что в населенном пункте Джаллайне на юге Сирии прогремел мощный взрыв, в результате которого ликвидированы шесть лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Боевики собрались на встречу для обсуждения предстоящей атаки на западе провинции.

Источник сообщает, что теракт могли устроить боевики «Свободной сирийской армии» в качестве мести. Ранее «умеренные» боевики из ССА потеряли контроль на 25 населенными пунктами в Даръа в результате атак «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.